القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 09:00 ص

إيفانكا ترامب وزوجها يمثلان أمريكا في حفل نقل السفارة إلى القدس

إيفانكا ترامب وزوجها
إيفانكا ترامب وزوجها
مروة عنبر
dostor.org/2139581

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن نجله الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب وزوجها مستشار الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنير من المحتمل ان يشاركا بحفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر القادم.

وقال موقع والا الإسرائيلي أنه خلال إحدى جلسات التجهيزات لنقل السفارة الشهر القادم التي جرت صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية، تقرر خلال النقاش الاستعداد لوصول الزوجين كوشنر.

ونقل الموقع عن مصادر سياسية ان البيت الأبيض لم يقرر بصورة نهائية من سيكون المسؤول الأمريكي الكبير الذي سيجري الاحتفال بحضوره، لكن في الوقت نفسه فان المسؤولون في القدس يستعدون لوصول الزوجين كوشنر، حيث يتم بحث حضورهم.

من جانبها، رفضت السفارة الأمريكية في إسرائيل التعقيب على الخبر وقالت ان البيت الأبيض لم يقرر بعد من يمثله في الحفل ولم يتم إعداد قائمة المدعوين والحضور في الحفل.

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