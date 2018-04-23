إيفانكا ترامب وزوجها يمثلان أمريكا في حفل نقل السفارة إلى القدس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن نجله الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب وزوجها مستشار الرئيس الأمريكي جيرارد كوشنير من المحتمل ان يشاركا بحفل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشهر القادم.



وقال موقع والا الإسرائيلي أنه خلال إحدى جلسات التجهيزات لنقل السفارة الشهر القادم التي جرت صباح اليوم في مقر وزارة الخارجية، تقرر خلال النقاش الاستعداد لوصول الزوجين كوشنر.



ونقل الموقع عن مصادر سياسية ان البيت الأبيض لم يقرر بصورة نهائية من سيكون المسؤول الأمريكي الكبير الذي سيجري الاحتفال بحضوره، لكن في الوقت نفسه فان المسؤولون في القدس يستعدون لوصول الزوجين كوشنر، حيث يتم بحث حضورهم.



من جانبها، رفضت السفارة الأمريكية في إسرائيل التعقيب على الخبر وقالت ان البيت الأبيض لم يقرر بعد من يمثله في الحفل ولم يتم إعداد قائمة المدعوين والحضور في الحفل.