اللعب بـ«المبيد» يسمم طفلين فى المنوفية

أصيب طفلان بحالة تسمم، بعد أن تناولا مبيدا حشريا عن طريق الخطأ، أثناء اللهو بالمنزل، في مركز أشمون بالمنوفية.



اللواء أحمد عتمان، مدير الأمن، تلقى إخطارا من مركز شرطة أشمون، يفيد باستقبال المستشفى العام للطفلين «ع. ج. أ» 5 سنوات، و«م. أ. ج» 4 سنوات مصابين بحالة تسمم، وتم تحويلهما إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي.



وبالانتقال وسؤال والدتهما؛ أقرا بأنه في أثناء لهو الطفلين بالمنزل؛ تناولا زجاجة بها مبيد حشري، وشربا منه- بالخطأ-؛ مما أدى لإصابتهما، ونفيتا الشبهة الجنائية.



وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.