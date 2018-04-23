استشهاد الطفل الفلسطيني الأصم تحرير وهبه متأثرًا بجراحه

استشهد صباح اليوم الطفل الأصم تحرير محمود وهبة، من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، متأثرا بجراحه التي أصيب بها في الأول من أبريل الجاري بعد استهداف قناص إسرائيلي له أثناء مشاركته بمسيرة العودة الكبرى السلمية على حدود القطاع.



وقال شقيق الشهيد عدي وهبة فى تصريحات صحفية، إن "الأطباء أبلغونا باستشهاد شقيقي صباح اليوم، بعد ساعات قليلة من حصوله على تحويل للعلاج بالخارج".



وأضاف أنه كان من المفترض أن يخرج اليوم أو غدا إلى مستشفى في الضفة، ولكن كان الموت أقرب.



واستشهد 33 فلسطينيا وأصيب أكثر من 2500 آخرين في مجزرة العودة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدءا من الثلاثين من مارس باستهدافه لمسيرة العودة الكبرى السلمية التي انطلقت قبالة حدود غزة مع الأراضي المحتلة عام الـ48، إحياء للذكرى الـ42 ليوم الأرض الفلسطيني، ومطالبة بحق عودة اللاجئين.