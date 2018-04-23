وزير الدفاع الروسي يصل إلى بكين

وصل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى بكين اليوم الاثنين للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بمنظمة شانغهاي للتعاون الذي يعقد غدا الثلاثاء.



وقالت روسيانا ماركوفسكايا المتحدثة باسم وزير الدفاع الروسي - وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية - "إن رؤساء الدفاع في روسيا والهند وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي.. وسيبحثون التدابير المشتركة لتوحيد الجهود من أجل الاستجابة الكافية" للتحديات والتهديدات الجديدة في منطقة مسؤوليات منظمة شنغهاي للتعاون.



كما سينظر الاجتماع في نتائج التعاون الدفاعي خلال العام الماضي والنظر في آفاق مزيد من التفاعل داخل المنظمة.



يذكر أن منظمة شانغهاي للتعاون، التي تأسست عام 2001، تهدف إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين أعضائها.