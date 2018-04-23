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الإثنين 23/أبريل/2018 - 08:49 ص

كوريا الجنوبية توقف الدعاية عبر مكبرات الصوت ضد جارتها الشمالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2139576

قررت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين وقف بث الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت في خط الترسيم العسكري، في إطار جهودها لدعم إنجاح القمة المرتقبة بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الجيش ينظر في أن يجري مشاورات مع الولايات المتحدة لتنسيق الجدول الزمني للتدريبات العسكرية المشتركة مثل "فرخ النسر" و"الحل الرئيسي".

وقالت وزارة الدفاع اليوم إن قرارها لوقف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت يأتي من أجل تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين وخلق البيئة السلمية لمحادثات القمة بينهما.

يذكر أن الدعاية الموجهة ضد كوريا الشمالية عبر مكبرات الصوت تعتبر وسيلة رئيسية للحرب النفسية ضدها، وأحد العوامل التي تسبب التوتر العسكري في خط الترسيم العسكري بينهما.

كانت كوريا الشمالية قد دعت باستمرار إلى وقف بث الدعاية في محادثات مختلفة أجرتها الكوريتان في مطلع الألفية الثانية.

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