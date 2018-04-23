الشرطة الماليزية تنشر صورتين للمشتبه بهما فى «اغتيال البطش»

كشفت الشرطة الماليزية، صباح اليوم الإثنين، عن صورتين مفترضتين للمشتبه بهما بقتل الشهيد الفلسطيني فادي البطش، الذي اغتيل السبت الماضي، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



ووفقا لصحيفة ذي صن ديلي البريطانية، فإن الشرطة الماليزية، نشرت صورتين مفترضتين للمجرمين، بناء على إفادات الشهود الذين كانوا متواجدين في المنطقة عند تنفيذ عملية الاغتيال.



وأضافت الصحيفة أن الشرطة وزعت صورتي المشتبه بهما على جميع الأجهزة الأمنية والسلطات في البلاد، من بينها سلطة الهجرة المتواجدة على نقاط الخروج من ماليزيا.



وقالت الشرطة، إن المشتبه بهما إما من أصول شرق أوسطية، أو أوروبيين، مضيفة أن لديهما شعر مجعد ولحية.