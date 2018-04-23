ماليزيا تمدد حظر التجوال في المناطق السياحية

أعلن مفوض الشرطة في ولاية "صباح" شرق ماليزيا رملي دين،اليوم الأثنين، أن فرض حظر التجوال في سبع مناطق في المنطقة الأمنية الخاصة بشرقي الولاية الذي من المقرر أن ينتهي اليوم سيمتد حتى 9 مايو المقبل.



وقال رملي في بيان بثته وكالة أنباء (برناما)الماليزية، إن هذه المناطق التي تفرض عليها حظر التجوال تشمل منطقة "تاواو" و"سمبورنا" و"كوناك" و"لاهاد داتو" و"كيناباتانجان" و"سانداكان" و"بلوران".



وتابع قائلا:" إن هذه الإجراءات ستسهل العمليات الأمنية والرقابة في هذه المناطق بالإضافة إلى إيجاد الشعور بالطمأنينة لدى المدنيين".



وأضاف أن هذه الإجراءات ستضمن السلامة والأمن للباحثين الدوليين والسياح الذين يزورون المناطق المذكورة من التهديدات الإرهابية.



وكانت الحكومة الماليزية قد اتخذت قرارا بفرض حظر التجوال، في وقت سابق، في المناطق الساحلية بولاية صباح، عقب ورود معلومات عن استمرار تسلل مسلحين من الفلبين ومحاولتهم خطف باحثين دوليين وسياح أجانب في الجزر الترفيهية.