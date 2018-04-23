السيطرة على حريق هائل بمطعم للمشويات فى شبين الكوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية، من إخماد حريق هائل اندلع بمطعم للمشويات في شبين الكوم.



تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم شرطة شبين الكوم يفيد بنشوب حريق بمطعم بالبر الشرقى بمدينة شبين الكوم.



بالانتقال وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد ياسر جلال، مدير الإدارة، تم إخماد الحريق، الذي نشب بمدخنة مطعم للمشويات، بعقار ملك «ع. م. م. ن» صاحب شركة توكيلات.



ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات بشرية واحترقت أجزاء كبيرة من المطعم والمعدات الخاصة به.



بسؤال المدير المسئول عن المطعم «ن. ج. ع. ا» مهندس زراعي ومقيم بمدينة شبين الكوم رجح أن يكون سبب الحريق تراكم الشحوم بالمدخنة، ونفى الشبهة الجنائية.



وبسؤال مالك العقار أفاد بمضمون ما جاء بأقوال المدير وتم التحفظ على محل الحريق وتكليف قسم الأدلة الجنائية بالفحص تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.