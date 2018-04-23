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الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:49 ص

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2139555

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.

وأضاف الخبراء أن الرؤية تقل فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتكون كثيفة على بعض المناطق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا على الوجه البحرى والقاهرة، كما تنشط على البحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فخفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر، إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 17 26
وسط الدلتا 17 25
الإسكندرية 17 24
بلطيم 16 24
مطروح 17 23
السلوم 16 22
سيوة 15 27
بورسعيد 16 23
دمياط 18 22
العريش 15 22
رفح 15 21
الإسماعيلية 16 26
السويس 16 27
رأس سدر 17 30
نخل 14 27
نويبع 22 27
طابا 15 24
كاترين 16 24
الطور 20 25
شرم الشيخ 22 29
الغردقة 21 30
مرسى علم 22 31
الفيوم 17 27
بنى سويف 17 27
المنيا 15 27
أسيوط 15 28
سوهاج 16 29
قنا 21 30
الأقصر 22 31
أسوان 22 32
أبوسمبل 24 32
الوادى الجديد 20 30
شلاتين 24 28
أبورماد 23 28
رأس حدربة 22 27
حلايب 22 26

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