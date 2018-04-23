«الفساد» يعصف بقيادة ميليشيا الحوثى فى اليمن

ضربت الخلافات القيادة العليا لميليشيا الحوثي قى اليمن، واشتعلت حرب من الملاسنات بينهم على خلفية اتهامات بالفساد.



وقالت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لصحيفة "عدن الغد"، اليوم الإثنين، إن ما يُسمى بوزير المالية في حكومة ميليشيا الحوثي قدم استقالته، في وقت لا يزال رئيس مجلس الميليشيا الانقلابية صالح الصماد مختفيًا منذ ثمانية أيام.



وذكرت المصادر أن الوزير حسن مقبولي قدم استقالته بعد أن علق في خلافات بين قيادات حوثية بشأن قضايا فساد ونهب للمال العام، اتهامات للوزير من قيادات حوثية بالتورط والتواطؤ مع قيادات آخرين في نهب مبالغ مالية طائلة.



وأشارت المصادر إلى أن مقبولي المنتمي لمحافظة الحديدة يخضع للإقامة الجبرية من قبل ميليشيا الحوثي بعد تقديم استقالته.



ونوهت بأن الخلافات "استفحلت" بيان قيادات المليشيا المدعومة من ايران بعد تضارب مصالحها ومحاولة كل طرف السيطرة على الجهات الإيرادية والمؤسسات الحكومية.