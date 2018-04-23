القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
عالم
الإثنين 23/أبريل/2018 - 07:15 ص

حادث سير فى كوريا الشمالية يقتل العشرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبير سليم
dostor.org/2139549

سقط عدد كبير من الضحايا، بينهم سياح صينيون، جراء حادث سير في كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين.

وأفاد التلفزيون الحكومي الصيني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن أكثر من 30 شخصًا قتلوا عندما سقطت حافلة سياحية من على جسر في كوريا الشمالية، لكنه عاد وحذفها في وقت لاحق.

وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية أن بكين أُبلغت بالحادث الذي وقع ليل الأحد، وأن موظفي السفارة الصينية في بيونج يانج هرعوا إلى مكان الحادث ويعملون على إدارة الوضع، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" عربية.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ 5 أيام

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ اسبوع

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

منذ اسبوع

صور.. النيران تلتهم الأخضر واليابس فى غابات سيدنى الأسترالية

منذ أقل من شهر

أمريكا تعلن شرط الحوار مع سوريا

منذ أقل من شهر

أمير قطر لن يشارك فى القمة العربية

الآن

السلطات السودانية تعتقل أمين عام حزب المؤتمر

تعرّف على مكونات «شنطة رمضان» بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

«اتصالات البرلمان»: «الحبس والغرامة» عقوبة من يرتكب جريمة إلكترونية

وفاة فلسطينى متأثرًا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلى

الأكثر قراءة

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

ألبومات الصور

مباراة الزمالك والأسيوطى

4 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل «ليالى أوجينى»

أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

لقطات من مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 2-1

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

الأكثر قراءة

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

اليوم.. محاكمة عامل جمع بين زوجتين «مسيحية» و«مسلمة»

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

كشكول

تعليم "شمال سيناء" تقرر اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول اعتبارية لطلاب النقل في الفصل الثانى

التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا تطبق معايير الجودة الدولية بالمنوفية

تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتربية عين شمس

طلاب جامعة عين شمس يحصدون الميداليات ببطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإبتكار في الممارسة الطبية والنفسية" مؤتمر بطب عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

صدام حسين.. حضور لا يقهره الموت

عيون وآذان(غزة تعاني... وتصمد)

«الكردي المخذول»

منوعات

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك