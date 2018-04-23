حادث سير فى كوريا الشمالية يقتل العشرات

سقط عدد كبير من الضحايا، بينهم سياح صينيون، جراء حادث سير في كوريا الشمالية، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين.



وأفاد التلفزيون الحكومي الصيني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن أكثر من 30 شخصًا قتلوا عندما سقطت حافلة سياحية من على جسر في كوريا الشمالية، لكنه عاد وحذفها في وقت لاحق.



وذكر بيان وزارة الخارجية الصينية أن بكين أُبلغت بالحادث الذي وقع ليل الأحد، وأن موظفي السفارة الصينية في بيونج يانج هرعوا إلى مكان الحادث ويعملون على إدارة الوضع، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" عربية.



