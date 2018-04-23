اليوم.. مناقشة كتاب «جدل الدين والحداثة» بصالون علمانيون

يعقد صالون علمانيون في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين٬ لقاءً لمناقشة كتاب "جدل الدين والحداثة.. من عصر التدوين العربي إلى عصر التنوير الغربي"، للكاتب صلاح سالم، مساعد رئيس تحرير الأهرام.



ويقدم الكتاب العديد من التساؤلات التي تدفع لإعمال العقل، ويرى صلاح سالم، أن النزعة التوفيقية تفترض كاستراتيجية نهضوية، مسارات للدمج والتركيب، تستلزم بدورها تحليلًا وتفكيكًا بهدف الاختيار بين العناصر الإيجابية في بنية تراثنا القديم، وبنية الفكر الغربي الحديث، ولأن التاريخ ليس سكونيًا، والذات الثقافية لم تكن أبدًا فاعلة خارج سياقها، فقد تعذر القيام بهذه المهمة التي تفترض قيام الذات العربية، وكأنها في استراحة تاريخية بوضع البنيتين أمامها والانتقاء من بينهما.