أحمد يوسف: «ثلاثية الفقى» محاولة لتأريخ مصر والعرب

قال الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة٬ إنه التقى بالدكتور مصطفى الفقي في سنته الجامعية الأولى منذ 58 عامًا٬ خلال ندوة عن السد العالي٬ ووقتها كان "الفقي" رئيس اتحاد الطلبة٬ ومنذ هذه اللحظة لمست موهبته وأدركت أنني أمام شخصية استثنائية وغير عادية.



وأضاف "يوسف"، خلال حفل توقيع ثلاثية الدكتور مصطفى الفقي٬ الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية٬ والذي شهدته مكتبة القاهرة الكبرى: «ثلاثية الفقي امتدت إلى ساحات الدبلوماسية والسياسة٬ بكتابة تغوص في العمق٬ تستخلص منها أفكار ودروس٬ وليست إنطباعات عابرة عن أشخاص عرفهم».



وتابع: «اعتمد الكاتب على المنهج التجريبي٬ فلم يقتصر على الكتابة عن شخصيات بارزة وحسب٬ وإنما كتب عن كل من أتيح له لقائهم والتعامل معهم٬ مستعينا بالملاحظة والمعايشة٬ وهي من أهم أدوات التحليل العلمي، وهدف الكتب الثلاث هو تسليط الضوء علي نماذج للقدوة لتكون حاضرة أمام الشباب٬ الذي اهتزت مشاعره الوطنية وفقدها إلى حد كبير».



واستطرد: «إن التاريخ لا يكتبه المؤرخون والوثائق فقط٬ فهناك طرق أخري إذا ضبطت علميا٬ فهي مهمة جدا في كتابة التاريخ٬ من ضمنها الطريقة التي كتبت بها كتب الفقي الثلاث٬ وهي شبيهة بتجربة المؤرخ "يونان لبيب رزق" في ديوان الأهرام، كمحاولة تأريخ لمصر والعرب من خلال هذه الشخصيات».



واستكمل "يوسف"، قائلًا: «قارئ الكتب الثلاث سيخرج بإحساس عميق بإعتزازه بمصريته٬ الزاخرة بقامات في جميع فروع المعرفة والمجالات٬ خاصة من خلال القضايا المحورية والتي لفت نظري منها٬ وزن مصر وقوتها الناعمة فكما ذكر الفقي٬ كيف أن أسامة الباز حكى له أن صدام حسين أثناء الحرب الإيرانية العراقية٬ طلب من مصر أن تتوسط لدي فرنسا للإفراج عن شحنة أسلحة متجهة إلي العراق٬ قائلا: إن الفرنسيين لا يثقون فينا٬ يروونا مجرد قبائل ترفع أعلاما فوق خيامهم٬ أما مصر في نظرهم فلها مصداقية تفوق ما عداها، كما ذكر الأصداء الإيجابية التي تلقي بها المواطن الإيراني العادي٬ خبر موافقة السادات علي دفن الشاه في مصر».



واختتم: «تتسم الكتب الثلاث بالموضوعية٬ وإن كان هناك من أتهمه بالمجاملة٬ والحقيقة أن المؤلف اختار شخصيات يعتقد أنها إيجابية٬ وحتى الانتقادات التي وجهها لهذه الشخصيات٬ جاءت بشكل شديد اللباقة٬ لما يتمتع به الفقي من خبرة دبلوماسية».