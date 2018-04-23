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الإثنين 23/أبريل/2018 - 06:38 ص

«الأمم المتحدة»: هناك حرب باردة تدور فى سوريا

«الأمم المتحدة»:
«الأمم المتحدة»: هناك حرب باردة تدور فى سوريا
عبير سليم
dostor.org/2139544

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يشارك في اجتماع عمل غير رسمي مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن بجنوب السويد، أن الأمم المتحدة لا يمكنها حل كافة المشاكل في سوريا.

وقال "جوتيريش"، في مقابلة مع التلفزيون السويدي، ردًا على سؤال حول ما يمكن أن يقوله لهؤلاء الناس الذين فقدوا ثقتهم بالأمم المتحدة بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب في سوريا: «في سوريا، هناك العديد من الجيوش المختلفة، والميليشيات المختلفة، وهناك من يحارب العالم بأثره ومصالح مختلفة، مشيرا إلى أن حرب باردة تدور هناك»، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الإثنين.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: «هناك خلافات بين الشيعة والسنة، هناك خلافات أخرى بين أجزاء مختلفة من المنطقة، فمن الواضح أنه من السذاجة الاعتقاد أن الأمم المتحدة بإمكانها حل أي من هذه المشاكل بطريقة سحرية، لا سيما عندما يكون مجلس الأمن منقسما إلى هذا الحد».

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