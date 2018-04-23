«عكاشة»: «ثلاثية الفقى» إنجاز كبير للثقافة المصرية

مازح الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي٬ الدكتور مصطفى الفقي٬ خلال حفل توقيع ثلاثيته قائلا: «الفقي يحتاج إلى الجمعية العالمية للطب النفسي٬ فله عدة شخصيات متباينة ومتعددة المواهب والإمكانيات، رجل عطشان باستمرار للمعرفة والثقافة والفن والسياسة٬ وجعان للعلم».



وأضاف "عكاشة": «تمتع الفقي بالعديد من العلاقات الإجتماعية٬ التي نجح في نسجها في مختلف دول العالم٬ ومع كل الطبقات والشخصيات٬ لا يتواجد في مكان إلا ويأكل المعرفة أكلا، وكرس حياته للإصلاح الفكري والسياسي٬ وإيقاف كل أشكال التمييز ضد الطوائف الأضعف في المجتمع٬ وشغلته كثيرا قضية الوحدة الوطنية واستحوذت على اهتمامه٬ وجزء كبير من مشروعه الفكري حول هذه القضية».



وتابع: «كما انشغل الفقي بقضايا الوحدة العربية٬ وقضية الهوية المصرية٬ وهل هي عربية أم مصرية أم قبطية أم إسلامية٬ أم بحر متوسطية؟٬ ونبه مبكرًا لخطورة قضية الهوية بإعتبارها قضية أمن قومي».



وفي نهاية مداخلته، قال: «إنجاز كبير للثقافة المصرية أن يكتب الفقي عن 300 شخصية مختلفة عرفها٬ في حين إننا لا نستطيع أن نحتفظ بأسماء 50 أو 60 من أصدقائنا، وكيف استطاع أن يختار هذه الشخصيات ويألف عنها تلك الكتب في خضم المسئوليات بما له من صلات اجتماعية عديدة، المؤلف متميز متفرد وجاد٬ أتسم عمله بالأخلاق العلمية ومنها المصداقية وتحمل المسئولية٬ يعمل كل شيئ بإتقان ونظام٬ مدمن عمل يؤمن بروح التعاون بإستمرار٬ قادر على أن ينتقد نفسه وغيره ويتجاوز ذاته في سبيل الآخرين».