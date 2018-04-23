البرلمان الفرنسى يُقر مشروع قانون يُشدد قواعد اللجوء

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة، أمس الأحد، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية، تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون.



وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، فقد صوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حزب ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية.



وقال في بيان عقب التصويت: «لست واثقًا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائمًا رسالتنا».



وصوت 228 عضوًا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139 عضوًا، وأمتنع 24 عضوًا عن التصويت.