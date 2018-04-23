كوريا الجنوبية توقف بث الدعاية قبل القمة مع جارتها الشمالية

قالت حكومة كوريا الجنوبية إنها أوقفت بث نشرات دعائية على طول الحدود مع كوريا الشمالية قبيل قمة هذا الأسبوع المرتقبة بين زعماء البلدين، حسبما أفادت قناة «فوكس نيوز»، اليوم الإثنين.



وأضافت وزارة الدفاع في سول في بيان صدر في وقت متأخر من ليل أمس، أنها أوقفت البث بهدف الحد من التوترات العسكرية بين الجنوب والشمال وخلق مزاج للمحادثات السلمية، لافتة إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت بيونج يانج أوقفت بثها الإذاعي اليوم أم لا.



وصرح مسؤولو وزارة الدفاع لوكالة «يونهاب» للأنباء بأنهم يأملون أن يستجيب الشمال بإيجابية للوقف، حيث هذه هى المرة الأولى منذ أكثر من عامين التى تتوقف فيها عملية بث الدعاية، وتوقفت الدعاية فى منتصف 2015 وعادت فى يناير 2016 بعد رابع تجربة نووية لكوريا الشمالية.