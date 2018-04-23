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الثقافة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 04:59 ص

سناء البيسى عن الفقى: صاحب صاحبه وخدوم

سناء البيسى عن الفقى:
نضال ممدوح
dostor.org/2139539

عبرت الكاتبة الصحفية الكبيرة سناء البيسي٬ عن أمنيتها في أن يكتب الدكتور مصطفي الفقي سيرته الذاتية٬ أو أن يكتب عن نفسه كما كتب عن أكثر من 300 شخصية عرفها وكتب عنها في ثلاثيته٬ وكيف يراها.

وأضافت البيسي خلال حفل توقيع ثلاثية الدكتور مصطفي الفقي٬ الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية٬ والذي شهدته مكتبة القاهرة الكبري: "شغل الدكتور الفقي فترة من حياته٬ سكرتارية رئاسة الجمهورية٬ وهو الباب الملكي لعبور محيط الرئيس حسني مبارك٬ دكتور مصطفي الفقي أكثر شخص يمكنه أن يقول لنا من هو مبارك؟ وما حدث وراء الكواليس٬ حيث أنه عاش هذه الأحداث ولديه الكثير من الأسرار التي لم يكشف عنها بعد٬ وأعتقد أنه مر من الوقت ما يسمح برفع الستار عن هذه الأسرار والكواليس، وأين كان الفقي ورأيه فيما حدث في مصر فترة حكم مبارك ؟".

وتابعت: "تناولت الثلاثية الحديث عن مجموعة من الدبلوماسيين٬ منهم من عرفهم المؤلف جيدا٬ ومنهم من كتب عنه لأنه عرفهم أثناء عمله. لكن لي ملاحظة عما كتبه المؤلف٬ عن الكاتب الكبير "خيري شلبي" عملاق الأدب٬ لاحظت مما كتبه الفقي٬ أنه لم يقرأ أدب خيري شلبي٬ لكنه ضمه في الثلاثية ضمن الشخصيات التي كتب عنها.

وفي نهاية حديثها أكدت البيسي أن الدكتور الفقي بحث عني وعن كتبي٬ عندما قرأ لي في الأهرام٬ وهو ما يحسب له٬ البحث عن المواهب٬ يقربها منه صاحب صاحبه وخدوم.

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