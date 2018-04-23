وزراء خارجية السبع ناقشوا أنشطة إيران الشريرة

قال مسؤول أميركي إن وزراء خارجية مجموعة السبع ناقشوا أنشطة إيران الشريرة، وعدم قبولهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إضافة إلى سبل مواجهة روسيا وملف كوريا الشمالية، حسبما ذكرت «رويترز»، اليوم الإثنين.



وأكد المسؤول أن هناك وحدة بين وزراء خارجية مجموعة السبع بشأن معارضة سلوك روسيا، فضلا عن مناقشة الاتفاق النووي الإيراني وجهود إبرام اتفاق تكميلي.



وعقد وزراء خارجية مجموعة السبع اجتماعا، أمس الأحد، في تورونتو بكندا من المقرر أن يتواصل حتى اليوم الإثنين، لتأكيد موقفهم الموحد بمواجهة روسيا، وللتحقق من مواقف الولايات المتحدة قبل استحقاقات أساسية تتعلق بإيران وكوريا الشمالية.