بالصور.. «الفقى» يوقع ثلاثيته الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية

شهدت مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ حفل توقيع ومناقشة ثلاثية الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية٬ الصادرة عن الدار، وهي: ذكرياتي معهم، عرفتهم عن قرب، شخصيات على الطريق.



وشهد التوقيع بحضور كوكبة من الدبلوماسيين والمثقفين٬ وعلى رأسهم: الدكتور أحمد عكاشة، رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي٬ والدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة٬ والكاتبة الصحفية سناء البيسي٬ والإعلامي مفيد فوزي٬ ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب.