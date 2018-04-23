«آفاق» تطرح كتاب تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها

صدر مؤخرا عن مكتبة آفاق القاهرة٬ كتاب «تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها» من تأليف الدكتور نجيبد بلدي.



ويبدأ الكتاب بالحديث عن الإسكندرية، ومن بعد ذلك عن «مدرسة الإسكندرية»، وعن التحول الفكري الذي أدى إلى ظهور فلسفة الإسكندرية.



ويقول نجيب بلدى: «إذا كان غرضنا استخلاص معنى لمدرسة الإسكندرية، قد يلقي ضوءًا على نشأة فلسفة جديدة هي فلسفة الإسكندرية، فلا بد أن نرفض مبدئيا موقفين متطرفين، أحدهما يقرر أن مدرسة الإسكندرية هي المتحف، وهذا غير صحيح، لأن المتحف لم يكن مدرسة فلسفية، ولأن تعليم الفلسفة، لم يبدأ إلا بعد قرون من نشأته، ولأن نصيب الفلسفة فيه كان ضعيفا بين سائر الدراسات. والموقف الثاني يقرر أن مدرسة الإسكندرية هي مدرسة أفلوطين، وهذا أيضا غير صحيح، لأن أفلوطين أسس مدرسته بروما لا بالإسكندرية».