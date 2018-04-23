تعرّف على عروض مهرجان الطبول اليوم

تشهد قبة الغوري في تمام الثامنة من مساء، اليوم الإثنين، عروضًا فنية لفرق «الطبول، والآلات الشعبية، الصين، باكستان، إبداع قليوب، بورسعيد»، ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.



وفي شارع المعز، تعرض فرق «تايلاند، غينيا الإستوائية، أستونيا، أسوان، الإسكندرية»، أما بساحة الهناجر، تقدم فرق «السعودية، سيريلانكا، سوهاج، توشكي».



بينما في الكوربة مصر الجديدة، تعرض فرق «السودان 1، بلغاريا، اليونان، الجيزة، سوهاج»، وبحديقة الحرية بالجزيرة تعرض فرق «تونس، نيجيريا، المالديف، الغربية، الشرقية».