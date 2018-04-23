«أرشيف العراق» يرصد المسكوت عنه فى نهب ثروات بابل

يصدر قريبًا عن دار الفؤاد في مصر ومؤسسة العصامي في بغداد٬ كتاب «من أرشيف العراق المنهوب» تحرير الباحث مازن لطيف.



وتكشف فصول هذا الكتاب والتي تؤرخ الحدث والظاهرة الحضارية اليهودية في العراق، كيف حرمنا بفعل التابوهات والدعايات والتشريع القاسي في أنظمة سابقة من معرفة حقائق كثيرة، ولم نمتع ذاكرتنا بثقافة أناس عاشوا هنا وولدوا وتناسلوا منذ عهود بابل، وإلى زمن الهجرة بحقيبة واحدة وبدون أوراق رسمية.



«من أرشيف العراق المنهوب» يعرض بانوراما مشوقة عن تفاصيل الكنية اليهود في تنوع الإبداع الروائي والتاريخي والديني والعلمي والفني، كما يقدم وقائع الحياة المعاشة ليهود العراق في بلد تألموا لفراقة بعدما كانوا يعيشون كجالية كبيرة داخل النسيج المجتمعي العراقي، وبتباينات طبقية مختلفة مثل بقية أطياف الشعب العراقي .