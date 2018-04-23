القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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01:59 م

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12:39 م

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الثقافة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 03:36 ص

اليوم.. مناقشة رواية «ضد مجهول» بورشة الزيتون الأدبية

اليوم.. مناقشة رواية
نضال ممدوح
dostor.org/2139531

تعقد ورشة الزيتون الأدبية٬ في تمام السابعة من مساء اليوم الإثنين٬ أمسية ثقافية لمناقشة رواية "ضد مجهول" للكاتب أحمد ربيع.

ويتناول الرواية بالمناقشة والنقد والتحليل كل من: الناقد الدكتور حسام عقل٬ وعبدالسلام فاروق٬ وعلي عبدالحميد عبدالقادر، ويدير اللقاء الكاتب هشام العربي.

ومن الرواية نقرأ: «أمسك بابنى الموت، حضر وأشار اليه ومكث عند رأسه، دخل بلا استئذان مثيراً الفوضى ومبعثراً الجذع وناشراً الرعب، أثبت حضوراً وقوة واستعرض عضلاته وتحدى، ذهب طفلى للجانب الآخر بضع دقائق قبل أن يستمع ربى لتوسلاتى».

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