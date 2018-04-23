السبت.. افتتاح معرض «لمسات الربيع» بمكتبة مدينة نصر
تستضيف مكتبة مدينة نصر العامة٬ فعاليات صالون محسن منصور للفكر والإبداع٬ وذلك في تمام الخامسة من مساء السبت٬ الموافق 29 أبريل الجاري.
وبحضور ضيوف ونجوم المجتمع المصري والعربي من الشخصيات المعروفة كالفنان التشكيلي الدكتور سيد سعد الدين٬ الفنان الدكتور خالد هنو٬ الدكتورة رشا أنور٬ الفنان المطرب حسين عبدالغني٬ الشاعر بكري جابر الفنانة الصغيرة رنا عبدالوهاب.
ويقام على هامش الصالون معرض "لمسات الربيع" لكبار فناني مصر بقيادة الفنان عادل عبده، القوميسير العام للمعرض.