صدور رواية «الأقحوان ينبت فى الشياح» عن دار الفارابى

صدرت مؤخرا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ رواية "الأقحوان ينبت في الشياح" للكاتب سمير بسّام سكيني.



ومن أجوائها نقرأ: «ليس بالسلاح وحده يقاوم الإنسان٬ في الشياح أطفالٌ يصنعون بنادق من خشب ويلهون بشظية قذيفة، في الشياح أيضاً، أخوان يجلسان في باحة المنزل، أوّلهما يقرأ القضية في الروايات، والثاني يعيد رسم حنظلة على الجدران والمتاريس».



وتابع: «في هذه توثيقٌ لحياة وتجسيدٌ لنموذج “المثقّف المشتبك” المتسلّح بفكرةٍ تأبى السقوط، وإن سقط الجسد، ولكن من يحفظ تلك الفكرة بعد سقوط حاملها؟ ومن يعيدها إلى خط المواجهة الأوّل؟».