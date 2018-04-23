29 أبريل.. افتتاح معرض «وحى الماضى» بأتيليه القاهرة

يحتضن أتيليه القاهرة معرض الفنانة الدكتورة أميرة فهمي٬ والذي يقام بعنوان «كوكب الشرق أم كلثوم.. وحي الماضي»، وذلك في تمام السابعة من مساء الأحد٬ الموافق 29 أبريل 2018.



ويضم المعرض 28 عمل فني٬ يتناول مشاهد من الماضي المرتبط بحياة أم كلثوم٬ والعديد من المشاهد والمفردات المرتبطة بحقبة زمنية ارتبطت فيها عناصر عديدة بالوعي الجمعي للمجتمع المصري٬ في فترة الخمسينات والستينات وما يتوارد في ذهن الإنسان المصري، وما عاصره من أحداث وشخصيات وعناصر لها صلة بفترات من حياته وتركت ذكريات لا تنسي.

