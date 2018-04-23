القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:08 ص

«التضامن»: 115 مليون جنيه تعويضات خلال عام
03:23 م

فينتو فياجى: عودة السياح الإيطاليين إلى شرم الشيخ بقوة صيفًا
03:10 م

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية
08:19 م

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)
03:37 م

السعودية: ندعم مقترح نقل إدارة ميناء الحديدة للأمم المتحدة
03:16 م

ظِلّ رجل.. وسيلة جديدة لتأمين منازل النساء في اليابان
03:14 م

الحكومة: «التأمين الصحي الشامل» مشروع قومي سيطبق بصورة متكاملة
02:35 م

«عريقات»: «لو كان أحمد ياسين بيننا لشارك فى اجتماع المجلس الوطني»
01:59 م

الكنيسي: بعض الإعلاميين حاربونا بـ«الوزراء» لعدم إنشاء النقابة
01:44 م

بالأرقام.. تفاصيل مشروع تطوير مستشفى الإسماعيلية العام
12:39 م

رئيس وزراء اليابان يثير أزمة بسبب «قُربان» ضريح ياسوكوني
12:14 م

بريطانيا تشيد بتعليق التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية
حوادث
الإثنين 23/أبريل/2018 - 03:07 ص

البحث عن مصدر الترامادول المضبوط بحوزة عاطل فى صفط اللبن

متهم ـ أرشيفية
متهم ـ أرشيفية
متابعات
dostor.org/2139521

يواصل رجال المباحث التحرى للكشف مصدر كمية من الترامادول سقط بها عاطل فى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة عن تاريخ تورط العاطل، فى الاتجار بالمواد المخدرة منذ فترة وأنه وراء رواجها بين العاطلين خلال الآونة الأخيرة.

وبإعداد أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه وتبين أنه "م. أ" وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة "ترامادول"، قبل ترويجها على عملائه وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وواصل ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بالتنسيق مع ضباط مباحث بولاق الدكرور، جهودهم لإنجاح حملة "بولاق بلا مخدرات "، وتطهير البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

تضم لاعب كرة سابقًا.. ضبط عصابة العملات المزورة في الإسماعيلية

منذ 4 أيام

الهادي: عناصر حماس أنزلوا علم مصر من الشيخ زويد بعد اقتحام السجون

منذ 4 أيام

تأييد قرار «حفظ التحقيقات» مع ورثة عاطف عبيد

منذ اسبوع

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل طالبة الطب اليمنية

منذ أقل من شهر

الجنايات تخلي سبيل متهمين في قضية «إرهاب»

منذ أقل من شهر

ضبط 31 قياديًا إخوانيًا متهمين فى تنفيذ مخطط إرهابى بالمنيا

الآن

عاجل.. إطلاق نار في عرسال عقب وصول سعد الحريري (فيديو)

نتنياهو: إيران تستهدف تدمير إسرائيل

مها صلاح تكتب عن ملوك مصر: رمسيس الثاني.. المحارب الذي ما زال يحير العالم

بالفيديو.. ياميش رمضان على بطائق التموين

الأكثر قراءة

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مرتضى منصور: انكشفت المؤامرة على نادى الزمالك

ألبومات الصور

مباراة الزمالك والأسيوطى

4 بوسترات دعائية منفردة لأبطال مسلسل «ليالى أوجينى»

أحمد سعد يتعاقد مع «مزيكا» بحضور سمية الخشاب (صور)

لقطات من مباراة فوز الأهلي على بتروجيت 2-1

نجم الساعة

قصة «بيت المقدس» من التعارف فى طرة حتى مبايعة البغدادى

ads
الأكثر قراءة

الروبوت «هارموني».. أحدث ثورة جنسية آلية

مفاجأة.. نجم الدراويش يدخل حسابات كوبر لتعويض النني

قرار عاجل من السعودية عقب حادث «طائرة الخزامى»

مرتضى منصور: انكشفت المؤامرة على نادى الزمالك

كشكول

تعليم "شمال سيناء" تقرر اعتبار نتيجة الفصل الدراسي الأول اعتبارية لطلاب النقل في الفصل الثانى

التعليم تعلن عن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا تطبق معايير الجودة الدولية بالمنوفية

تنمية مهارات الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بتربية عين شمس

طلاب جامعة عين شمس يحصدون الميداليات ببطولة الشهيد الرفاعى للجامعات

الإبتكار في الممارسة الطبية والنفسية" مؤتمر بطب عين شمس

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

صدام حسين.. حضور لا يقهره الموت

عيون وآذان(غزة تعاني... وتصمد)

«الكردي المخذول»

منوعات

«أنا مصراوية» تسعد 200 طفل يتيم

المرأة المصرية أجمل نساء العالم.. 10 أسباب وراء تصدرها «تويتر»

عودة مسن إلى عائلته بالصدفة بسبب «لعبة»

ولاد الكار

صلاح سالم: لا توجد حرية في الوطن العربي.. نحتاج لـ«علمانية معتدلة».. و«الأهرام» ليست على ما يرام

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك