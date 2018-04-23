البحث عن مصدر الترامادول المضبوط بحوزة عاطل فى صفط اللبن

يواصل رجال المباحث التحرى للكشف مصدر كمية من الترامادول سقط بها عاطل فى منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور.



وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة عن تاريخ تورط العاطل، فى الاتجار بالمواد المخدرة منذ فترة وأنه وراء رواجها بين العاطلين خلال الآونة الأخيرة.



وبإعداد أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه وتبين أنه "م. أ" وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة "ترامادول"، قبل ترويجها على عملائه وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار فتحرر له المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وواصل ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بالتنسيق مع ضباط مباحث بولاق الدكرور، جهودهم لإنجاح حملة "بولاق بلا مخدرات "، وتطهير البؤر الإجرامية، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة.