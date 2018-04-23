«واشنطن» تُدين الهجوم الإرهابى على مركز تسجيل الناخبين فى «كابول»

أعلن القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، عن أن الولايات المتحدة تُدين بشدة الهجوم الإرهابي، الذي وقع قرب مركز لتسجيل الناخبين غربي العاصمة الأفغانية كابول.



وقال "سوليفان"، في بيان نشر اليوم الإثنين: «نيابة عن حكومة الولايات المتحدة، أدين بشدة الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مركز لتسجيل الناخبين في كابول اليوم، والذي أسفر عن مقتل 60 شخصًا وجرح 100 آخرين».



كما أعرب عن التزام الولايات المتحدة وحلفائها بمسألة تدمير تنظيم "داعش".