«زى النهاردة».. بناء أول هيكل يحمل اسم «بابا نويل» فى مصر

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، ذكرى بناء أول هيكل مسيحي يحمل اسم القديس نيقولاوس أسقف ميرا، وهو القديس الشهير باسم «بابا نويل»، كما يُعد أحد الأساقفة بالحضور في مجمع نيقية، والذي يعتبر أكبر المجامع المسكونة على مستوى الكنيسة العالمية، والذي شارك به 312 مطرانًا وأسقفًا على مستوى العالم.



ويُشير كتاب التاريخ الكنسي المعروف باسم «السنكسار» إلى أن ذلك الهيكل بُني بواسطة المسيحيين اليعاقبة، في إشارة إلى أنهم هم المسيحيين السريان أي الوافدين إلى مصر من أرض سوريا الشقيقة، مع التأكيد على أن ذلك الهيكل بُني بإحدى الكنائس التي تحمل اسم الأنبا شنودة رئيس المتوحدين، بشرق البحر.



جدير بالذكر أن الأنبا شنودة هو إحدي قيادات الرهبنة المصرية من الصعيد المصري، ومؤسس مذهب الوحدانية في الرهبنة.