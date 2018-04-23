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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:45 ص

الكنيسة تحتفل برحيل القديسة زوجة «دقلديانوس» كبير مضطهدى الأقباط

الكنيسة تحتفل برحيل
الكنيسة تحتفل برحيل القديسة زوجة «دقلديانوس» كبير مضطهدى الأ
جرجس صفوت
dostor.org/2139515

كرست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم 15 من شهر برمودة القبطي، الموافق اليوم الإثنين، لإحياء ذكرى رحيل إحدى القديسات اللواتي كن متزوجات من أشرس الأباطرة الرومان اللذين اضطهدوا أقباط مصر، وهي القديسة الكسندرة الملكة زوجة الإمبراطور الروماني «دقلديانوس» الذي عُرف بعدائه للأقباط.

ويُشير كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار»، إلى أن الإمبراطورة الكسندرة، اعتنقت الإيمان المسيحي على يد أشهر قديسي الكنيسة العالمية وهو مار جرجس، والذي تُلقبه القديسة المصرية باسم «أمير الشهداء» نظرا لحالة لتعذيبه 7 سنوات متتالية على يد «دقلديانوس»، أمام رفضه لعبادة الأوثان والأصنام، بالإضافة إلى تنازلة عن رتبته العسكرية في الجيش الروماني رُغم وصوله لرتبة قائد جيوش أي ما يُعادل وزير دفاع في العصر الحالي.

ويؤكد كتاب السنكسار أن الإمبراطورة الكسندرة رحلت على يد زوجها دلقديانوس الذي ضرب بالعلاقات الإنسانية عرض الحائط، وحكم عليها بـ«السجن» نظرًا لاعتناقها المسيحية حتى توفيت.

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