القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الكرازة
الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:44 ص

الكنيسة تحتفل برحيل البابا الذى منع الرهبان من الإقامة فى المدن

الكنيسة تحتفل برحيل
الكنيسة تحتفل برحيل البابا الذى منع الرهبان من الإقامة فى ال
جرجس صفوت
dostor.org/2139514

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، برحيل البطريرك رقم واحد بعد المائة «101»، في تعداد بطاركة الأقباط، وهو البابا مرقس السادس، والذي يسبق البابا الحالي تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بـ«17» بطريركًا.

ويشير كتاب التاريخ الكنسي «السنكسار» إلى أن البطريرك الذي رحل عام 1656، يُعرف باسم البابا مرقس البهجوري نظرا لانتمائه لقرية بهجورة، في إشارة إلى أنه ترهب بدير الأنبا أنطونيوس بمحافظة البحر الأحمر بصحراء مصر الشرقية، كما ظل على الكرسي المرقسي طيلة 10 أعوام متتالية، ومنع خلالها الرهبان من الإقامة في المدن، أو خارج أديرتهم، كما تعتبر أبرز الأحداث في عهد خلافة مع المعلم بشارة أحد كوادر الأقباط حينها، والصلح الذي تم بينهما.

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