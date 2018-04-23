القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:43 ص

26 يونيو.. أسقفية الشباب تُطلق مؤتمرًا للإبداع والفنون

26 يونيو.. أسقفية
26 يونيو.. أسقفية الشباب تُطلق مؤتمرًا للإبداع والفنون
جرجس صفوت
dostor.org/2139512

تطلق أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا موسى وكيل معهد الرعاية والتربية، مؤتمرًا خاصًا بالموهوبين من أبناء الكنيسة ليحمل اسم «الفنون والإبداع».

وينطلق المؤتمر الفني يوم 26 من يونيو المقبل، ليستغرق 5 أيام مُتصلة، منتهيًا في 30 من الشهر نفسه، وذلك ببيت مؤتمرات مار مرقس التابع لأسقفية الشباب بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت أسقفية الشباب إلى أنه على الراغبين في المشاركة من جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية على مستوى مصر وبلاد المهجر، توقيع بطاقات الاشتراك الموجودة برفقة المسؤول عن خدمات الشباب بكل مطرانية من مطرانيات الكنيسة، وإرفاقها بصورة من بطاقة الرقم القومي وخطاب توصية من راعي الكنيسة التابع لها ليثبت انتماءه للكنيسة وتمتعه بحسن السير والسلوك.

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