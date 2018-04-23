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الإثنين 23/أبريل/2018 - 02:42 ص

مصرع وإصابة 3 بالإسماعيلية إثر انفجار دانة من مخلفات الحروب

مصرع وإصابة 3 بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 3 بالإسماعيلية إثر انفجار دانة من مخلفات الحروب
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2139511

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران نتيجة انفجار دانة من مخلفات الحروب داخل تروسيكل بمنطقة عين غصين بالإسماعيلية.

وتلقي اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز الاسماعيلية، بورود بلاغ من المواطن محمد عبد العزيز بغدادي حول انفجار تروسيل نتيجة تحميله لدانة من مخلفات الحروب.

وانتقل الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، والنقباء محمد جبر ومصطفى جميل معاوني المركز إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع غريب عبد الراضي وإصابة محمود صبحي رياض وشحتة محمد مجاهد نتيجة اشتعال التروسيكل رقم 5654 ط ص ي الإسماعيلية بعد تحميله دانة من مخلفات الحروب والتي انفجرت داخل التروسيكل.

وأمر أحمد سمير مدير نيابة مركز الإسماعيلية، انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفي، وسؤال المصابين حال تماثلهم للشفاء، وانتداب المعمل الجنائي لمعاينة الدراجة النارية المحترقة لبيان أسباب وقوع الحريق.

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