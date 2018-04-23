سقوط عاطل بتهمة سرقة فرامل القطارات بمحطة المنيا

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد المنيا من ضبط "أ.م."، عاطل، 17 سنة، متلبسًا بسرقة مهمات مصلحيه خاصة بالسكة الحديد عبارة عن (10 قطع فرامل و2 سوستة) من حوش محطة سكة حديد المنيا.



وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الإجراءات القانونية.



وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم قسم شرطة محطة سكك حديدالمنيا وتم إرسال المتهم لعرضه على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

