تجديد حبس عاطل بتهمة الاتجار فى الحشيش بحلوان

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 10 قطع حشيش، بقصد الإتجار، وسلاح أبيض.



وكشفت التحقيقات عن أن معلومات وردت للمقدم هانى ابوعلم رئيس مباحث قسم حلوان مفادها قيام "م.م.ع"، بترويج "الحشيش" بدائرة القسم، وبعمل التحريات دلت على صحة الواقعة.



وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات أمكن التوصل لأماكن اختبائه وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليه وبحوزته 10 قطع من جوهر "الحشيش" المخدر، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي وهاتف مجمول.



وتم التحفظ عليه والمضبوطات وتحرر محضر برقم 10587 لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة أسندت له تهمة الإتجار في المواد المخدرة وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا.