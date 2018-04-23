محمد هنيدى لـ«صلاح»: «مبروك بالرسمى.. كلمة السر»

هنأ كل من الفنان محمد هنيدي والفنانة ليلى علوي، نجم كرة القدم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، على فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.



وقالت "علوي"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير": «فخر العرب.. محمد صلاح».



أما الفنان محمد هنيدي فداعب محمد صلاح، حيث قال له: «مبروك بالرسمي.. كلمة السر».



وفاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي تمنحها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويليه كيفين دي بروين، والثالث هاري كين.