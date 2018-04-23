القاهرة : الإثنين 23 أبريل 2018
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الإثنين 23/أبريل/2018 - 01:27 ص

«المرور»: هبوط أرضى بـ«الكيلو 70» فى طريق «مصر ـ الإسماعيلية» الصحراوى

«المرور»: هبوط أرضى
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2139495

شهد الكليو 70 فى اتجاه طريق "مصر ـ الإسماعيلية" الصحراوي، هبوطًا أرضيًا، وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وتم إخطار هيئة الطرق والكباري.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير إدارة المرور، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق يفيد بحدوث هبوط أرضي باتجاه الإسماعيلية، وتم تعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية اللازمة.

ومن جهتها تُهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.

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