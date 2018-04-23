«المرور»: هبوط أرضى بـ«الكيلو 70» فى طريق «مصر ـ الإسماعيلية» الصحراوى

شهد الكليو 70 فى اتجاه طريق "مصر ـ الإسماعيلية" الصحراوي، هبوطًا أرضيًا، وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وتم إخطار هيئة الطرق والكباري.



كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء عصمت الأشقر، مساعد وزير الداخلية مدير إدارة المرور، تلقت إخطارًا من الخدمات المعينة أعلى الطريق يفيد بحدوث هبوط أرضي باتجاه الإسماعيلية، وتم تعيين الخدمات المرورية والمساعدات الفنية اللازمة.



ومن جهتها تُهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور؛ حفاظا على سلامتهم.

