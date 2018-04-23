ضبط 800 قطعة «شوكولاتة» منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

ضبطت حملة تموينية بمدينة دسوق بكفر الشيخ، تحت إشراف أحمد الأحول، مدير الإدارة، 800 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية، وتحرّر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.



وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إنه في إطار متابعة الأسواق، تم تحرير المحضر رقم 676 لسنة 2018 ضد "م. ف" لضبط 22 عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحية مخالفًا المرسوم بقانون 281 لسنة 1994، والمحضر رقم 677 لسنة 2018 ضد "غ. ك" لإدارته مطعم بدون ترخيص، مخالفًا المرسوم بقانون 453 لسنة 1954.

