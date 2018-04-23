اليوم.. محاكمة 4 متهمين باغتصاب ممثلة مغمورة فى الطالبية

تستمع الدائرة الـ5 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، لشهود الإثبات فى محاكمة 3 طلاب ومجند؛ بتهمة اغتصاب ممثلة مغمورة تحت تهديد السلاح، بعد اقتحام منزلها فى الطالبية، بالقضية رقم 11821 جنوب الجيزة، لسنة 2016.



واتهمت النيابة العامة كلاً من، "أحمد.م"، 21 سنة، طالب، و"محمد.ن"، 20 سنة، طالب، "ومحمد.ع"، 20 سنة، طالب، و"على.ج"، 22 سنة، مجند، بمواقعة "أ.ح"، ممثلة مغمورة، دون رضاها؛ بأن اقتحموا مسكنها، وأشهروا فى وجهها أسلحتهم النارية مهدين إياها بإلحاق الأذى وبنجلها الصغير ونزعوا عنها ملابسها وتناوبوا الاعتداء عليها.



كما اتهمت النيابة سالفى الذكر بسرقة مبلغ ومنقولات من المنزل بأن صعدوا إلى مسكنها موقنين بتواجدها، ودفع الأول الباب كاسراً اياه ثم نزل إلى أسفل العقار لمراقبة الطريق، واقتحم باقى المتهم المسكن، وأشهروا فى وجهها الأسلحة النارية فشلوا حركتها وقدرتها على المقاومة، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وطلقات غير مرخصة.



وتلقى الرائد مصطفى خليل، رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، بلاغا من ربة منزل أفادت فيه بأنها تقيم بمفردها بشقة بمنطقة الطالبية، وفوجئت بــ 4 أشخاص يكسرون باب شقتها وهددوها بسلاح نارى ثم تناوبوا اغتصابها واستولوا على بعض المتعلقات من شقتها وفروا هاربين.