اليوم.. الرئيس السيسى يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبى للطاقة

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، ميجيل أرياس كانيتى، مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة والمناخ؛ وذلك لبحث سبل دعم وزيادة مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ويتم توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجالات الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.



ومن المقرر أن تشهد المباحثات تعزيز أوجه التعاون لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الغاز والبترول والطاقة وأن يكون غاز المتوسط أحد المصادر الجديدة في إمدادات الطاقة لأوروبا التي تتميز بكبر استهلاكها للطاقة خاصة الغاز الطبيعى.



كما يتفقد المفوض الأوربى موقع التسهيلات البرية لحقل ظهر للغاز بمحافظة بورسعيد.