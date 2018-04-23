كندة علوش لمحمد صلاح: «الله يفرح قلبك»

هنئت الفنانة كندة علوش، نجم كرة القدم محمد صلاح، بعد فوزه بجائز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.



وقالت"علوش"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «ألف ألف مبروك للبطل وحبيب الملايين محمد صلاح.. الله يفرح قلبك مثل ما فرح قلوب المصريين والعرب».



وفاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، التي تمنحها رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ويليه كيفين دي بروين، والثالث هاري كين.