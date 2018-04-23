6 علامات تدل على شيخوخة الجسم

تظهر علامات شيخوخة الجلد عادة بعد سن 25 عامًا، ولكن بسبب العوامل السلبية، يمكن أن تظهر في وقت سابق.



ووفقا لموقع "Brightside" هناك بعض العلامات التي من شأنها أن تؤكد أن الجسم سيتعرض لشيخوخة مبكرة:ــ



1- البشرة الجافة للغاية

إذا كانت البشرة تجف باستمرار مع التقرّح الظاهر، وبقع التصبغ، والتجاعيد، فمن المحتمل أن تكون هذه المشكلة مرتبطة بمسائل متعلقة بنظام الغدد الصماء.



بالإضافة إلى المشاكل الهرمونية، يمكن أن تتأثر حالة الجلد بشكل سلبي بنمط حياة غير صحي، ونظام غذائي غير متوازن، وإهمال من الشمس، ومستويات عالية من الإجهاد - كل هذه العوامل تبطئ عملية تجديد الجلد.



كيفية الوقاية: تأكد من أن نظامك الغذائي متوازن قدر الإمكان مع محتوى كاف من الخضار، والخضار الورقي، والتوت، والأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة، مثل المكسرات والزيوت النباتية والبذور.



2- استخدم أكياس العين (الجفون)

الجلد الرقيق حول الجفون هو الأكثر عرضة للتأثير السلبي لمختلف أنواع العوامل الخارجية والداخلية الضارة، مثل التعب وقلة النوم والتوتر والأشعة فوق البنفسجية، لهذا السبب تظهر العلامات الأولى للشيخوخة في هذه المنطقة.



والعمل المستمر للعضلات حول العينين يؤدي إلى فقدان سريع لمرونة الجلد، بينما تتدلى وتمتد وتصبح الفراغات الصغيرة الجديدة مليئة بالدهون.



وهذه المشكلة لا يمكن تجنبها بالنسبة لكبار السن، ولكن إذا بدأت التغييرات في الظهور قبل سن الأربعين، فقد يشير ذلك إلى وجود مشاكل في عمل الأعضاء الداخلية ومعدلات متسارعة من شيخوخة الجسم، وينبغي أيضًا أن يؤخذ في الاعتبار أنه في بعض الأحيان يكون لدى الشخص تفوقًا متفائلًا؛ بسبب تشريح الوجه ويختلف عن تلك الناجمة عن التغيرات المرتبطة بالعمر.



كيفية الوقاية: حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم وتجنب الطعام المالح وشرب المزيد من الماء، ولا تنسى العناية بالجلد حول العينين كل يوم.



3- اضطرابات الدورة الشهرية

يمكن أن تكون الدورة الشهرية غير المنتظمة علامة على انقطاع الطمث المبكر، ويعتبر الأمر طبيعيًا إذا بدأت المرأة سن اليأس في سن 46-54، وإذا حدث ذلك قبل بلوغك 40 عامًا، فقد يكون هذا علامة على شيخوخة مبكرة للأعضاء الداخلية.



وتشمل أعراض انقطاع الطمث المبكر: "الأرق، والحمى، وقشعريرة، والمضبوطات، والتقلبات المزاجية المستمرة".



كيفية الوقاية: قم بزيارة طبيب أمراض النساء الخاص بك على أساس منتظم، واكتشاف وعلاج التهاب الأعضاء الداخلية على وجه السرعة، ولا تهمل تناول الفيتامينات، وفي معظم الأحيان، يرتبط بداية سن اليأس المبكر مع أمراض أو تدخل جراحي في الأعضاء الداخلية للإناث، وعندما تلاحظ علامات التحذير الأول، من الأفضل استشارة الطبيب.



4- الضعف الجسدي

إذا كان تسلق السلالم أو المشي أو أي نشاط يومي آخر يأتي بصعوبة كبيرة، فقد يحدث ذلك ليس فقط؛ لأنك خرجت عن الشكل والإهمال الذي تمارسه بشكل منتظم، وبعد 40 عامًا، يبدأ حجم العضلات بالانخفاض، هذه هي العمليات الطبيعية التي يمكن إبطاءها من خلال ممارسة بانتظام ويمكن تسريعها من خلال إهمال النشاط البدني.



كيفية المنع: اختيار الأنشطة التي تعجبك، حتى لا تضطر إلى فرض نفسك في كل مرة، ويمكن أن تكون اليوغا أو الرقص أو ركوب الدراجة أو أي شيء آخر تريد القيام به في الحياة اليومية وحاول دائمًا أن تكون نشطًا.



5- فقدانك للشعر

يُعتبر فقدان 50-125 شعرة في اليوم أمرًا طبيعيًا للبالغين يتمتعون بصحة جيدة، ولكن إذا بدأت في ملاحظة المزيد والمزيد من الشعر على الفرشاة الخاصة بك وأن يصبح الفراق في منتصف رأسك أوسع، فعليك استشارة الطبيب.



في معظم الحالات، تظهر علامات الصلع المبكر؛ بسبب مشاكل هرمونية، مع الشيخوخة السريعة، يمكن ملاحظة فقدان الشعر الملحوظ في أجزاء أخرى من الجسم.



كيفية منع: اختيار منتجات النظافة الصحيحة، في محاولة لإثراء النظام الغذائي مع المنتجات الغنية بالأحماض الدهنية أو ميغا 3، وحماية شعرك من أشعة الشمس.



6- اضطرابات النوم

لا تتعلق اضطرابات النوم وحدها بالشيخوخة، ولكنها نتيجة لتأثير العوامل المرتبطة بالشيخوخة.



وقد يواجه الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بعض التغيرات الفسيولوجية الشائعة عندما يتعلق الأمر بدورة نومهم، وقد يواجهون صعوبة في النوم طوال الليل وقد يبدأون بالاستيقاظ مبكرًا، ويحدث هذا بسبب الزيادة المرتبطة بالعمر في مستوى الكورتيزول، والتي يمكن أن تسبب الشعور بالقلق أثناء النوم، وعلامات تسارع الشيخوخة في الجسم يمكن أن تشمل مشاكل النوم.



كيفية الوقاية: يمكن أن تساعد اليوجا أو السباحة في التعامل مع الإجهاد وقراءة كتاب قبل النوم أكثر فائدة من التمرير عبر هاتفك أو مشاهدة التلفزيون.



وعندما تحدث علامات مبكرة للشيخوخة، يجب استشارة الطبيب على الفور، ولا يمكن للتدابير الوقائية إلا تأخير نتائج المشكلة دون حلها حقًا.