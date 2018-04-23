بعيد ميلاده.. أبرز الأزمات فى حياة الفنان أحمد عزمى

يحتفل الفنان أحمد عزمي، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده السادس والأربعون، حيث ولد في محافظة الجيزة عام 1972م وبدأ في مجال الفن عام 1994م، وما ميز أحمد عزمي عن باقي أبناء جيله هو تمتعه بوجه طفولي يخفي معالم العمر، فحينما تنظر إليه تشعر بأنه شاب في العشرون من عمره، وهذا ما صدم الكثير من جماهيرة بعد تعرضه لعدة أزمات، متعلقة بالأخلاق.



ونرصد عبر السطور التالية أبرز الأزمات في حياة الفنان أحمد عزمي:ــ



القبض على أحمد عزمي متلبس بحيازة مخدرات

وقع خبر القبض على أحمد عزمي في أحمد الأكمنه الأمنية في شرم الشيخ بتهمة تعاطي المخدرات كالصاعقة على محبيه ومعجبيه، وتم ضبط 14 قرص مخدر في سيارته الخاصة، وقد لاحظ الضابط الذي ألقى القبض عليه عدم قدرته على الكلام، وكان معه شاب وفتاة وبعد فحص الفتاة جنائيًا تبين أن لها ملف في الأداب به إحدى عشر قضية، وأصدرت محكمة الجنايات بمدينة شرم الشيخ، حكمًا بحبس الفنان الشاب أحمد عزمي لمدة ستة شهور مع الشغل.



الحبس الانفرادي والحبس مع الإخوان

وتم حبس أحمد عزمي في سجن الإسماعيلية، وهناك أقام مع عدد من الإخوان وكانوا مسالمين معه؛ إلا واحد منهم هاجمه قائلًا: «مش أنت الواد بتاع فيلم أحاسيس»، وهنا حاول أحمد عزمي التحدث معهم ليفهمهم أن هذا فن وأنه لا يقصد الإساءة إلى أحد، وبعد ذلك تم نقله إلى سجن الزقازيق العام، وهناك أقام في زنزانة فردية، ولكن ما هون عليه مرارة الوحشة والعزلة، هو ضابط كان يحضر له الكتب كي يقرأها لتسليه في وحدته.





أزمة مالية بسبب السجن

بل سبب السجن له أزمة مالية كبيرة، حيث إنه تعاقد مع شركة إنتاج حينها للمشاركة في أعمال سينمائية جديدة منها، فيلم بعنوان "السويسري"، وهناك بنود تلزمه بدفع مبلغ مالي في حال عدم إلتزامه بمواعيد التصوير، وهو الأمر الذي وضعه في ضائقة مالية كبيرة.



الخيانة والتخلي

وتم حبسه بالفعل، ستة أشهر بالرغم من أن محاميه طعن على الحكم عدة مرات؛ إلا أن أحمد عزمي قبع في السجن 6 أشهر، ثم تم الإفراج عنه من قسم شرطة العمرانية، بعد انتهاء مدة الحبس، وقال "عزمي" إن هذه الأزمة جعلته يعرف عدوه من صديقه حيث أن العديد من الذين كان يحسبهم أصدقاء له خانوا هذه الثقة أثناء مدة حبسه وكان أول هؤلاء زوجته "دينا" التي طلبت الطلاق بعد علمها بالحكم عليه.