السعودية تشترط عدم تجاوز المرأة 50 عامًا للزواج من أجنبي

كشفت مصادر داخل وزارة الداخلية السعودية، أن الوزارة أضافت شرطًا جديدًا لزواج السعوديات من أجانب، وهو ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية التي ترغب بالزواج من أجنبي 50 عامًا.



وقالت المصادر إنه إلى جانب ذلك اشترطت الوزارة ألا يزيد الفارق بينها وبين الخاطب على 15 عامًا، وذلك حسب ما نقل موقع "عاجل" السعودي.



وأضافت المصادر أن هذا الشرط سيُضاف على الضوابط التي أقرتها الجهات المختصة في وقت سابق بشأن زواج السعوديات من أجانب التي تضمنت وجود دخل لراغب الزواج لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتوفير سكن مناسب.



وإلى جانب ذلك يجب أن تقدم السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي إقرارًا خطيًّا ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.