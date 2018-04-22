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عالم
الأحد 22/أبريل/2018 - 11:55 م

قطر تهاجم الإمارات والبحرين بسبب تهديد الأمن والسلامة الجوية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وائل خورشيد
dostor.org/2139428

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر، اليوم الأحد، استنكرت فيه بيان هيئة الطيران المدني الإماراتي والذي يتهم دولة قطر بتهديد الأمن والسلامة الجوية، مؤكدة على أنَّ قطر ملتزمة بأعلى معايير الجودة في المحافظة على معايير الأمن والسلامة للطيران المدني.

واتهم البيان دولة الإمارات العربية المتحدة بالتلاعب بالحقائق بقصد تأجيج وتضليل المجتمع الدولي.

وقال البيان: إنَّ "الطائرة العسكرية القطرية كانت محلقةً باتجاه شمال شرقيّ دولة قطر في مهمة معروفة لدى مقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين إثر دخول طائرة عسكرية إماراتية المياه القطرية دون أخذ إذن مسبق من دولة قطر وفِي خطّ سير مقارب لخطّ سير الطائرة المدنية الإماراتية المشار إليها في بيان هيئة الطيران الإمارتية".

وأضاف البيان: "هذه ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال طائرات عسكرية للمرور في الأجواء بالتزامن مع مرور طائرات مدنية إماراتية دون أخذ الإذن من الجهات المعنية في دولة قطر على الرغم من النداءات المتكررة لمقدم الخدمات الملاحية في مملكة البحرين للتنسيق في هذا الصدد وهو عمل غير مسؤل من دولة الإمارات ومملكة البحرين".

كما هاجم البيان أيضًا دولة البحرين بقوله، إنَّ: "استمرار مقدم خدمات الملاحة الجوية في مملكة البحرين في عدم المهنية وعدم التجاوب والانحياز في الوقت الذي يفترض فيه الحياد في تقديم خدماته كونه المكلف بإدارة عملية الملاحة في هذه المنطقة لهو مدعاة للقلق والاستنكار، لا سيما أن الأمر متعلق بتطبيق معايير دولية تستهدف أمن وسلامة المدنيين".

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