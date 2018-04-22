حبس قهوجى 4 أيام لاتهامه بذبح مُسن لسرقته بالسيدة زينب

أمر أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، وبإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، بتشريح جثة مُسن عثر عليه مذبوحُا داخل مسكنه بمنطقة السيدة زينب، لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.



وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت مناظرة النيابة للجثة عن وجود جرح ذبحى بمنطقة الرقبة، وعدة طعنات بالجسم، وتعفن فى الجثة.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مقهى، كان تربطه علاقة مُحرمة بالمجنى عليه، وكان يتردد عليه فى أوقات متأخرة من الليل، كما كشفت التحقيقات أنه قتله بدافع السرقة.



واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وبممارسة الشذوذ الجنسى مع المجنى عليه منذ فترة، مضيفًا أنه في يوم الواقعة استغل تواجد المجنى عليه بمفرده، وقرر قتله لسرقته، فذهب إليه كعادته ليلًا وطعنه بسكين ليستولى على 8000 جنيهًا، وهاتف محمول.



كان الرائد أحمد الجمال، معاون أول مباحث السيدة زينب، تلقى بلاغًا من الأهالى بشارع بركات دائرة القسم، مفاده انبعاث رائحة كريهة من داخل مسكن المواطن م.ف، 70 عامًا، وتبين وجود جثة لمسن بها عدت طعنات فى أماكن متفرقة من الجسد ومصاب بجرح قطعى فى الرقبة وفى حالة تحلل تام.



وكشفت التحريات، عن تردد المدعو ع.م، 22 عامًا، قهوجى بشارع المدبح دائرة القسم، على الضحية فى أوقات متأخرة من الليل.



وحرر المحضر رقم "2505" لسنة 2018، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، التى أمرت بما سبق.