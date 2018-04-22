تنفيذ 1750 حكم قضائي وضبط 2787 مخالفة مرورية بالمنيا

نجحت مباحث المرور بالمنيا برئاسة العقيد عادل جلال، مدير إدارة المرور، وبإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير الأمن، بضبط 2787 مخالفة مرورية مختلفة منها 48 ضبط دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وغير مرخصة، و745 مخالفة دراجات بخارية، و2030 مخالفة سيارات.



وفي إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة تم فحص عينة 35 سائق أسفرت عن اكتشاف إيجابية عينة 6 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة كما تم فحص سيارتين متروكتين.



وتمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بالمديرية في تنفيذ 1750 حكم قضائي متنوع ما بين أحكام جنائية وحبس جزئي ومستأنف.