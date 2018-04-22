حزب سياسي جديد باندماج بين «مستقبل وطن» و«من أجل مصر» خلال أيام

كشف مصدر برلماني عن عقد ما يقرب من 200 نائب من أعضاء البرلمان، مساء اليوم، اجتماعا مغلقا لبحث تأسيس حزب سياسي جديد لم يستقر على اسمه حتى الآن.



وأضاف المصدر، الذي رفض التصريح باسمه، أن الاجتماع انتهى منذ قليل بين أعضاء حزب مستقبل وطن وبين أعضاء جمعية من أجل مصر بحضور أكثر من 200 نائب.



وأشار المصدر إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تشكيل المكتب السياسي للحزب بشكل نهائي، موضحًا أن ما حدث بالاجتماع مساء اليوم كان تشاورات بين الحضور ووضع اللمسات النهائية والمبادئ الأساسية للكيان الجديد بعد الاندماج، والذي سيتم تدشينه رسميًا خلال أيام.