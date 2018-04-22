فرنسا ترسل تعزيزات أمنية كبرى لحدود الألب العليا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، اليوم الأحد، إرسالا فوريا لتعزيزات أمنية كبرى لمنطقة الألب العليا بجنوب شرق فرنسا لتشديد الرقابة على الحدود.



وأدان وزير الداخلية، في بيان، الاستفزازات والحوادث غير المقبولة التي وقعت في الألب العليا خلال اليومين الماضيين والتي قام بها نشطاء من اليمين واليسار المتطرف.



وكان نحو مئة ناشط من اليمين المتشدد حاولوا، السبت، إغلاق ممر في جبال الألب الفرنسية يستخدمه المهاجرون عادة للدخول إلى فرنسا لضمان عدم تمكن أي مهاجر غير شرعي من العودة إلى فرنسا بحسب تعبيرهم.



وسار أعضاء حركة "جيل الهوية" اليمينية وسط الثلوج حتى وصلوا إلى كول دو ليشيل قرب الحدود مع إيطاليا؛ حيث أقاموا "حدودا رمزية" لإيصال رسالة للمهاجرين أن الحدود مغلقة وعليهم العودة إلى بلدانهم.